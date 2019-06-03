Игорь Колыванов покинул пост тренера «Торпедо»

Игорь Колыванов покинул пост главного тренера «Торпедо». Специалист возглавлял команду с июня 2017 года.

У специалиста закончился контракт с клубом. Новое соглашение предложено не было.

Под руководством Колыванова «Торпедо» в прошедшем сезоне вышло в Футбольную Национальную лигу.

О назначении нового главного тренера будет сообщено в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что им может стать Сергей Игнашевич.

Ранее Колыванов возглавлял «Уфу» и молодежные сборные России в разных возрастных категориях.

Фото: группа ВК «Торпедо Москва»

Источник: официальный сайт «Торпедо»