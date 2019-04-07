Премьер-лига. 22-й тур. «Уфа» одержала победу над «Ростовом»

В матче 22-го тура чемпионата России «Уфа» играла с «Ростовом». Благодаря голу Игбуна победу одержали хозяева.

Премьер-лига. 22-й тур

УФА — РОСТОВ — 1:0 (1:0)

Уфа. 7 апреля.

Стадион: «Нефтяник». 10387 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, Аликин, Живоглядов, Безденежных (Алиев, 84), Карп, Йокич, Ванек (Пауревич, 57), Бизяк (Вомбергар, 69), Игбун.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Сугурдссон, Хаджикадунич, Чернов, Норманн, Паршивлюк, Зуев (Ионов, 65), Еременко, Попов (Зайнутдинов, 24), Шомуродов.

Гол: 1:0 — Игбун (25).

Предупреждения: Зайнутдинов (24), Карп (54), Норманн (71), Йокич (90).

8 (5) удары (в створ) 11 (6)

14 фолы 12

2 угловые 9

2 офсайды 1

37 % владения мячом 63

Счет в матче открыли хозяева. Игбун обыграл защитника и сильно пробил в ближний угол. Ростовчане ответили двумя опасными моментами в исполнении Еременко. Сначала он пробил выше со штрафного, затем после его удара с линии штрафной «Уфу» спас вратарь. Несмотря на большое количество созданных моментов во втором тайме, «Ростову» отыграться не удалось.

Фото: твиттер «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»