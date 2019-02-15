Мануэль Нойер восстановился после травмы и сможет сыграть с «Ливерпулем»

Автор: Поршнев Тимофей 0

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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сможет принять участие в матче 22-го тура бундеслиги с «Аугсбургом».  Также немец может сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».   

«Медицинский департамент дал зеленый свет. Я готов», – сказал Нойер. Напомним, 32-летний немец не принимал участия в матчах с 27 января, пропустив три игры «Баварии» из-за травмы руки.

Всего же в этом сезоне Мануэль провел 19 матчей, 6 из которых завершил, не пропустив ни единого гола.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баварии»

 

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