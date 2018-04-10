Зинедин Зидан: «Мы должны уважать «Ювентус», потому что великие команды никогда не сдаются»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об ответном матче против «Ювентуса» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче «Реал» одержал победу 3:0.

«Для нас ничего не изменилось. Мы понимаем, что это другой матч, в первой игре случилось то, что случилось. Тогда мы провели хороший матч, но судьба противостояния на 50% решится завтра, так что нам нужно провести еще один отличный матч.

Мы должны уважать соперника, потому что великие команды никогда не сдаются. Если мы будем настроены с первой до последней минуты, у нас будут хорошие шансы пройти дальше, но мы должны показать это на поле. Разница между испанским и итальянским чемпионатами? Я не считаю итальянский чемпионат слабым. Просто Ла Лига сейчас на очень высоком уровне», – сказал Зидан.

Напомним, что ответный матч пройдет 11 апреля в 22:45 по московскому времени в Мадриде.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia