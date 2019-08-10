Франк Рибери интересен ПСВ

Автор: Анатолий Акулов 0

Франк Рибери

Экс-хавбек «Баварии» может продолжить карьеру в чемпионате Голландии. 36-летним полузащитником интересуется ПСВ.

В приглашении 36-летнего француза заинтересован тренер Марк ван Боммел. Напомним, голландский специалист играл с Рибери за «Баварию» в 2007-2011 годах.

Ранее сообщалось, что французский футболист отклонил предложение «Монако». Отметим, что к Франку Рибери также проявляет интерес «Айнтрахт» и клуб с Ближнего Востока.

В прошедшем сезоне француз провел 25 матчей в чемпионате Германии. На его счету 6 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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