Александр Гацкан перешел в «Крылья Советов»

Молдавский хавбек покинул ростовскую команду. 35-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов».

Соглашение с футболистом заключено сроком на 1 год. Также в контракте есть возможностью продления еще на один.

Напомним, Александр Гацкан выступал за «Ростов» с 2008 года. В общей сложности он провел за ростовчан 314 матчей. Полузащитник забил 24 гола и отдал 26 результативных передач.

Александр Гацкан стал игроком "Крыльев Советов"https://t.co/NS5DCNt2Gp — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 23, 2019

В прошедшем сезоне игрок сборной Молдавии провел 24 матча. В проведенных встречах на его счету 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «твиттер» «Крыльев Советов»