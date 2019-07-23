Александр Гацкан перешел в «Крылья Советов»

Молдавский хавбек покинул ростовскую команду. 35-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов».
Соглашение с футболистом заключено сроком на 1 год. Также в контракте есть возможностью продления еще на один.
Напомним, Александр Гацкан выступал за «Ростов» с 2008 года. В общей сложности он провел за ростовчан 314 матчей. Полузащитник забил 24 гола и отдал 26 результативных передач.
Александр Гацкан стал игроком "Крыльев Советов"https://t.co/NS5DCNt2Gp
— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 23, 2019
В прошедшем сезоне игрок сборной Молдавии провел 24 матча. В проведенных встречах на его счету 1 гол.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» «Крыльев Советов»