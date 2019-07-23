Александр Гацкан перешел в «Крылья Советов»

Автор: Анатолий Акулов 0

Александр Гацкан

Молдавский хавбек покинул ростовскую команду. 35-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов».

Соглашение с футболистом заключено сроком на 1 год. Также в контракте есть возможностью продления еще на один.

Напомним, Александр Гацкан выступал за «Ростов» с 2008 года. В общей сложности он провел за ростовчан 314 матчей. Полузащитник забил 24 гола и отдал 26 результативных передач.

В прошедшем сезоне игрок сборной Молдавии провел 24 матча. В проведенных встречах на его счету 1 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» «Крыльев Советов»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Паршивлюк

Сергей Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

Рамиль Шейдаев близок к переходу в «Динамо»

Видар Кьяртанссон

«Рубин» арендовал нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 