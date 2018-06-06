Владимир Путин о любимых футболистах: «Среди российских и советских – Яшин, среди иностранных – Пеле. Еще Марадона очень нравится»

Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к футболу. Также глава государства поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира.

– Россия станет хозяйкой чемпионата мира по футболу в этом году. Как Вы думаете, каких результатов может достичь сборная России?

– Самая главная, самая основная наша цель как страны-организатора этих мероприятий – достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всём мире. Это будет самым главным нашим достижением.

Что касается сборной, то я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца.

– Как вы думаете, какая команда станет чемпионом?

– Это сложный вопрос. Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды – это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший.

– Вы будете смотреть чемпионат мира?

– Да, я буду смотреть. И потом, я как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх.

– Кто ваш самый любимый футболист?

– У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание. Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных – Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится, – сказал Путин.

Фото: Global Look Press

Источник: CRI