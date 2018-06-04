Антон Шунин: «Ташаев уже играет за топ-клуб – «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Ташаева. Игроком интересуются в «Спартаке».

— Что думаете о возможном переходе Александра Ташаева?

— Считаю, что Ташаев играет за топ-клуб — «Динамо». Разговоров о его уходе в команде нет, все были сконцентрированы только на работе и наших задачах. Понятно, что есть слухи, но их необязательно обсуждать.

Я бы хотел, чтобы Ташаев продолжил играть в нашей команде, здесь у него все получается и есть возможность для дальнейшего роста.

— Вы в свое время также могли покинуть «Динамо» — было много разговоров о вашем возможном переходе в «Зенит». Сейчас можете сказать, что сделали правильный выбор, оставшись в столице?

— Я доволен тем, как складывается моя жизнь и карьера. Вот уже больше 20 лет я нахожусь в своем родном, любимом клубе, и меня все полностью устраивает. Считаю, что поступил правильно.

Фото: Global Look Press

Источник: «Известия»