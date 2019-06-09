Усман Дембеле может быть выставлен «Барселоной» на трансфер

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб. Французский футболист в очередной раз нарушил дисциплину.

22-летний Дембеле сильно опоздал на тренировку перед финалом Кубка Испании. «Барселона» уступила «Валенсии» со счетом 1:2.

Объясняя опоздание, полузащитник сказал, что у него было разрешение, так как он занимался индивидуально с физиотерапевтом. Но на самом деле, расписание в тот день было одинаковым для всех футболистов.

«Барселоне» не нравится такое поведение Дембеле. Несколько дней назад клуб сообщил окружению француза, что если игрок не изменит своего отношения к работе, его выставят на трансфер.

Напомним, в декабре прошлого года Дембеле уже опаздывал на тренировку, потому что проспал. С тех пор он опаздывал на занятие более одного раза.

Француз стал игроком каталонского клуба летом 2017 года. Дембеле дважды стал чемпионом Испании обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Ранее полузащитник выступал за дортмундскую «Боруссию» и французский «Ренн».

Фото: Global Look Press

Источник: AS