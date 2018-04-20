Игорь Денисов был наказан из-за слова «дебилы»

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов был наказан клубом из-за написанного слова в протоколе допинг-контроля. Он проходил его на базе клуба 16 апреля.

Игорь Денисов был оштрафован «Локомотивом» из-за слова «дебилы», которое он написал в протоколе допинг-контроля во время прохождения допинг-тестирования на базе клуба 16 апреля. Процедура забора допинг-пробы затянулась, и Денисов, думая, что из-за этого может опоздать на тренировку, оставил грубую запись в протоколе.

Напомним, что за этот инцидент футболист был оштрафован «Локомотивом» на 1 млн рублей. Российское антидопинговое агентство получило извинения от клуба и игрока и считает инцидент исчерпанным. Допинг-проба полузащитника от 16 апреля дала отрицательный результат.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»