Премьер-лига. 5-й тур. ЦСКА не сумел обыграть «Рубин»

Третий тур Премьер-лиги в самом разгаре, и на сей раз ЦСКА отправился в гости к «Рубину». Но победу москвичи добыть не смогли, только ничью.

Премьер-лига. 5-й тур

РУБИН — ЦСКА — 1:1 (1:0)

Казань. 25 августа.

Стадион: «Казань-Арена». 21345 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Сорокин, Навас, Чико, Кудряшов, Устинов, Камболов, Иг. Коновалов, Могилевец (Подберезкин, 83), Полоз (Бухаров, 73), Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов, Бийол (Бистрович, 34), Ахметов (Гордюшенко, 77), Влашич, Жамалетдинов (Чалов, 62), Эрнандес.

Голы: 1:0 — Полоз (10), 1:1 — Чалов (67).

Предупреждения: Бекао (41), Азмун (71), Ефремов (74), Бистрович (86).

10 (7) удары (в створ) 8 (3)

13 фолы 15

1 угловые 4

2 офсайды 1

53 % владения мячом 47

ЦСКА после ухода ряда ключевых игроков явно выглядит неважно. Победа в прошлом матче над тульским «Арсеналом» стала первой для армейцев, но все же проблем предостаточно. Но победить «Рубин» — задача трудная. Тем более, когда главный тренер казанцев Курбан Бердыев отмечает 66-летия. Уже на 10-й минуте Полоз «поздравил» наставника голом в ворота ЦСКА. «Рубин» разыграл угловой, далее мяч в центр штрафной доставили Чико и Устинов, куда и ворвался Дмитрий Полоз, нанеся точный удар. Однако на 67-й минуте Эрнандес собрал на себе игроков в центре, освободив правую часть поля. Чалов туда ворвался, получил пас от Бистровича и перекинул мяч через Коновалова. ЦСКА сравнял счет и сумел удержать ничью.

Фото: твиттер ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»