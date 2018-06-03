«Реал» в будущем видит главным тренером команды Рауля

Бывший форвард «Реала» Рауль в отдаленной перспективе может возглавить мадридский клуб. Скоро он начнет тренировать молодежную команду «сливочных».
40-летний испанец недавно получил тренерскую лицензию УЕФА категории А и В и в ближайшее время приступит к работе с молодежной командой «Реала».
В королевском клубе надеются, что в будущем Рауль возглавит основную команду и станет «новым Зиданом». Француз трижды подряд привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов, но на днях покинул клуб.
Ожидается, что тренерскую лицензию категории Pro Рауль получит в следующем году.
Фото: Global Look Press
Источник: As