«Реал» в будущем видит главным тренером команды Рауля

Бывший форвард «Реала» Рауль в отдаленной перспективе может возглавить мадридский клуб. Скоро он начнет тренировать молодежную команду «сливочных».

40-летний испанец недавно получил тренерскую лицензию УЕФА категории А и В и в ближайшее время приступит к работе с молодежной командой «Реала».

В королевском клубе надеются, что в будущем Рауль возглавит основную команду и станет «новым Зиданом». Француз трижды подряд привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов, но на днях покинул клуб.

Ожидается, что тренерскую лицензию категории Pro Рауль получит в следующем году.

Фото: Global Look Press

Источник: As