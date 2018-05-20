Вячеслав Войнов может вернуться в «Лос-Анджелес»

Вячеслав Войнов вновь может стать игроком НХЛ в составе «Лос-Анджелеса». Прошлый сезон хоккеист провел в КХЛ в составе СКА.

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк рассказал о возможном возвращении защитника Вячеслава Войнова в состав «Кингз».

— Возможно ли, что вы вернете Войнова в «Лос-Анджелес»?

— Да. Но ему еще предстоит решить многие вещи с НХЛ. Причем самому. Получить разрешение играть. Как только он пройдет весь этот процесс — мы рассмотрим возможность его возвращения.

Фото: GLobal Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»