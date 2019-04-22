Хоккеист «Ак Барса» Артем Лукоянов сыграл за клуб КАМАЗ в матче ПФЛ

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов дебютировал в профессиональном футболе. Хоккеист заключил контракт с футбольным клубом КАМАЗ из Набережных Челнов.

Лукоянов начал игру первенства Олимп-ПФЛ против «Уфы-2»​ на скамейке запасных и на 85-й минуте появился на замену. КАМАЗ победил со счетом 2:0.

Лукоянов в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 24 очка. В активе нападающего 13 заброшенных шайб и 11 передач. В четырех играх плей-офф Кубка Гагарина Лукоянов отдал один пас.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер клуба КАМАЗ