Хоккеист «Ак Барса» Артем Лукоянов сыграл за клуб КАМАЗ в матче ПФЛ

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов дебютировал в профессиональном футболе. Хоккеист заключил контракт с футбольным клубом КАМАЗ из Набережных Челнов.
Лукоянов начал игру первенства Олимп-ПФЛ против «Уфы-2» на скамейке запасных и на 85-й минуте появился на замену. КАМАЗ победил со счетом 2:0.
Пранк, который вышел из-под контроля 😱
Хоккеист @hcakbars Артём Лукоянов, тренировавшийся с @fcrk, дебютировал в ПФЛ за @fckamaz! 💥 pic.twitter.com/GA5pXjkkYH
— «Рубин» Казань (@fcrk) April 21, 2019
Лукоянов в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 24 очка. В активе нападающего 13 заброшенных шайб и 11 передач. В четырех играх плей-офф Кубка Гагарина Лукоянов отдал один пас.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба КАМАЗ