Лука Модрич: «Хочу завершить карьеру в Мадриде, но не исключаю вариант с МЛС»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не исключил своего возможного отъезда в МЛС. Сам хорват планирует завершить карьеру в Мадриде.

«В «Реале» надо показывать высокий уровень в каждом матче, иначе в этом клубе будет трудно задержаться. Мы стали первой командой, которая смогла два раза подряд выиграть Лигу Чемпионов, и это потрясающе. Мы побеждали клубы, которых считали фаворитами. Мы чувствуем себя хорошо и неплохо идем в текущем турнире.

Продолжить карьеру в США? Никогда не знаешь, что случится. У меня есть еще два года контракта с «Реалом», и я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в Мадриде. Если нет, возможно, я перееду в США. Я не забегаю далеко вперед.

В сборной Хорватии собраны талантливые игроки. Для такой небольшой страны у нас достаточно отличных спортсменов. Это честь быть капитаном своей национальной команды», — сказал Модрич.

Напомним, что в этом сезоне в Ла Лиге Лука Модрич сыграл 23 матча, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca