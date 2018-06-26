Переговоры ЦСКА и «Ювентуса» о трансфере Александра Головина заморожены

Стали известны некоторые детали ситуации о возможном трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Ювентус». На игрока также претендуют «Челси» и «Арсенал».

Сегодня появилась информация, что стороны не могут договориться о сумме сделки, так как туринцы предлагают за игрока 19 миллионов евро плюс процент от перепродажи, а московский клуб настаивает на сумме, близкой к 30 миллионам.

Переговоры в настоящее время заморожены, однако «Ювентус» не отказался от идеи подписания российского футболиста.

Головин впечатлил главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри задолго до ЧМ-2018. Агент Олег Артемов ранее предложил футболиста «Ювентусу», и возможный трансфер сразу получил одобрение в клубе.

Туринцы хотели оформить сделку пораньше, чтобы обезопасить себя от конкуренции, однако успешное выступление россиян на чемпионате мира привлекло внимание к Головину других топ-клубов, включая «Челси» и «Арсенал», и привело к увеличению трансферной стоимости.

Сам игрок уже согласовал с «Юве» контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год, включая бонусы.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport