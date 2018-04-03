Леонид Слуцкий: «Абрамович не имеет прямого отношения ни к моей работе в «Халле», ни в «Витессе»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своей работе в «Халл Сити» и желании тренировать за границей. Также российский специалист опроверг слухи о помощи со стороны Романа Абрамовича при получении работы в иностранных клубах.

– Я давно мечтал попробовать свои силы за рубежом. Может, даже после первого чемпионства с ЦСКА – года с 2013-го или с 2014-го. Тебе внутри очень комфортно, очень интересно, очень классно, но иногда ты задумываешься – что будет дальше. Любой процесс, он как идет: пик, потом ровные отношения, потом спад.

Я просто понимал, что если я не сделаю этого сейчас, когда мне было 45 лет, то дальше учить язык и попытаться начать работать за рубежом будет поздно. И я не уверен, что нашел бы в себе силы на все эти процессы, мучительные в зрелом возрасте.

Я очень рад, что попробовал. Несмотря на то, что в нашей стране опыт «Халла» воспринимается как отрицательный, я его воспринимаю как нереально положительный. Сам факт того, что я получил предложение с рынка в английский чемпионшип – это просто немыслимо. Все эксперты, которые были вокруг, говорили, что это невозможно, нет ни одного шанса просто получить приглашение. И неважно, какой клуб – проблемный или не проблемный.

– Это агент сделал для тебя?

– Он нашел «Халл». Я за месяц до этого заключил с ним соглашение. Если у нас агент – это ассоциация с каким-то делюгой, ругательное слово в российской футбольной среде, в западном мире агент – это человек абсолютно необходимый, который спокойно общается с руководителями клуба, контролирует твои юридические вопросы. Там даже у спортивных директоров и менеджеров есть агенты.

– Зачем тебе иностранный агент, я понимаю. Зачем ему ты?

– Ему тоже было интересно, он молодой агент. Достаточно известный, ему 32 года. Он очень амбициозный. Но Ибрагимович с Погбой в очередь к нему не стоят. Он тоже развивается – совпали интересы. Ему было очень престижно найти мне работу и доказать, что он может. Мне тоже было безумно интересно, потому что вряд ли процент с моего не очень большого контракта заинтересовал какого-то сверхтопового агента, Мино Райолу или Жорже Мендеша. Здесь совпали интересы, мотивация, и он принес предложение с рынка.

У нас очень просто ассоциировать меня с Абрамовичем. Якобы он ходит, встречается с владельцем «Халла» и ищет мне работу. На самом деле, ни к первому, ни ко второму месту моей западной работы Роман Аркадьевич не имеет никакого прямого отношения. И первое, и второе предложения получены с рынка. И это приятно. Про «Халл» вообще можно отдельную книгу написать или хотя бы главу.

– И как бы ты назвал эту книгу?

– «Следующий шаг» или «Инакомыслие», – сказал Слуцкий.

Напомним, что Леонид Слуцкий был главным тренером «Халл Сити» с июня по декабрь 2017 года. С лета 2018-го российский специалист будет тренировать голландский «Витесс».

Источник: канал Ильи Казакова на YouTube «Foot’больные люди»

Фото: Global Look Press

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