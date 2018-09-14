Премьер-лига. 7-й тур. «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом»

В первом матче 7-го тура чемпионата России в московском дерби встретились «Динамо» и «Локомотив». К сожалению, сильнейший выявлен не был.

Премьер-лига. 7-й тур

ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО — 1:1

Москва. 14 сентября.

Стадион: «РЖД Арена». 27243 зрителя

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук (Фарфан, 46), Ал. Миранчук (Баринов, 71), Фернандеш, Эдер (Смолов, 46).

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич (Темников, 90), Рауш, Кардозу, Панченко (Марков, 75), Теттех, Жоаозиньо, Черных (Соснин, 58), Луценко.

Голы: 0:1 — Кардозу (5), 1:1 — Ан. Миранчук (32).

Предупреждения: Крыховяк (38), Баринов (71).

Удаление: Крыховяк (66).

11 (4) удары (в створ) 15 (6)

11 фолы 8

3 угловые 4

1 офсайды 1

48 % владения мячом 52

Уже на 5-ой минуте Рауш навесил в штрафную, где головой замкнул передачу Кардозу. Гильерме пришлось вынимать мяч из сетки ворот. Но позже, во второй половине первого тайма, случился прострел Фернандеша, после которого последовал удар Крыховяка. Шунин его парировал, но на добивании оказался Антон Миранчук, сравнявший счет. Как итог, московское дерби завершилось вничью со счетом 1:1.

Фото: твиттер ФК «Динамо»

Источник: Еженедельник «Футбол»