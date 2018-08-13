Форвард «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в «Сассуоло». Итальянский клуб начал работу по этому трансферу.

Тренер французского клуба Патрик Виейра заявил, что Балотелли хочет покинуть команду.

12 августа игрок отпраздновал день рождения с друзьями в Италии, ему исполнилось 28 лет.

Примечательно, что полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг в поздравил Балотелли в твиттере и поставил хэштег #soonwewillplaytogetheragain (скоро мы снова будем играть вместе).

https://twitter.com/KPBofficial/status/1028574091299770368/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1028574091299770368&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2Ffootball%2F1066049926.html

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia