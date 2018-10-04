Лига Европы-2018/19. 4 октября. Результаты дня

Состоялись встречи 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Было проведено 24 игры.
Группа А
«Байер» — «АЕК» — 4:2 (1:1)
(Хавертц, 44, Аларио, 49, Аларио, 88, Брандт, 90; Тричковски, 25, Распас, 90)
«Цюрих» — «Лудогорец» — 1:0 (0:0)
(Паульссон, 84)
Группа B
«Русенборг» — «РБ Лейпциг» — 1:3 (0:1)
(Жебали, 89; Огюстен, 12, Конате, 54, Кунья, 61)
«Ред Булл» — «Селтик» — 3:1 (0:1)
(Дабур, 55, Минамино, 61, Дабур, 73; Эдуар)
Группа C
«Зенит» — «Славия» — 1:0 (0:0)
(Кокорин, 80)
«Бордо» — «Копенгаген» — 1:2 (0:1)
(Санкаре, 84; Сотериу, 42, Сков, 90)
Группа D
«Фенербахче» — «Спартак Трнава» — 2:0 (0:0)
(Слимани, 51, Слимани, 68)
«Андерлехт» — «Динамо Загреб» — 0:2 (0:1)
(Хайрович, 19, Гояк,68)
Группа E
«Карабах» — «Арсенал» — 0:3 (0:1)
(Папастатопулос, 4, Смит-Роу, 53, Гендузи, 79)
«Ворскла» — «Спортинг» — 1:2 (1:0)
(Кулач, 10; Монтеро, 90, Кабрал, 90)
Группа F
«Милан» — «Олимпиакос» — 3:1 (0:1)
(Кутроне, 70, Игуаин, 76, Кутроне, 79; Герреро, 14)
«Бетис» — «Дюделанж» — 3:0 (0:0)
(Санабрия, 56, Ло Чельсо, 80, Тельо, 88)
Группа G
«Рейнджерс» — «Рапид» — 3:1 (1:1)
(Морелос, 43, Таварнье, — с пенальти, 84, Морелос, 90; Бериша, 42)
«Спартак» — «Вильярреал» — 3:3 (1:1)
(Зе Луиш, — с пенальти, 34, Зе Луиш, 82, Мельгарехо, 85; Токо-Экамби, 13, Фональс, 49, Касорла, 90)
Группа H
«Айнтрахт Ф» — «Лацио» — 4:1 (2:1)
(да Кошта, 4, Костич, 28, Йович 52, да Кошта, 90; Пароло, 23)
«Аполлон» — «Марсель» — 2:2 (0:0)
(Маркович, 74, Селайя, 90; Пайет, 50, Луис Густаво, 67)
Группа I
«Сарпсборг» — «Генк» — 3:1 (1:0)
(Мортенсен, 5, Сакариассен, 54, Мортенсен, 63; Троссард, 49)
«Мальме» — «Бешикташ» — 2:0 (0:0)
(Эркин, 53, Розенберг, 76)
Группа J
«Краснодар» — «Севилья» — 2:1 (0:1)
(Перейра, 72, Окриашвили, 88; Нолито, 43)
«Стандард» — «Анхисар» — 2:1 (2:1)
(Эмон, 17, Дженепо, 39; Айык, 32)
Группа K
«Астана» — «Ренн» — 2:0 (0:0)
(Зайнутдинов, 64, Томасов,90)
«Яблонец» — «Динамо Киев» — 2:2 (1:2)
(Говорка, 33, Травник, 81; Цыганков, 8, Гармаш, 14)
Группа L
«Челси» — «МОЛ-Види» — 1:0 (0:0)
(Мората, 70)
«БАТЭ» — «ПАОК» — 1:4 (0:3)
(Креспо, автогол, 61; Прийович, 6, Лео Жаба, 11, Лео Жаба, 17, Пелкас, 73)
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»