Лига чемпионов. 1-й тур. ЦСКА вырвал ничью в Чехии

ЦСКА вырвал ничью, несмотря на два незасчитанных гола. Соперником «красно-синих» была «Виктория» Пльзень.

Лига чемпионов. 1-й тур

ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ — ЦСКА — 2:2 (2:0)

Пльзень. 19 сентября.

Стадион: «Дусан Арена».

Судья: Бенуа Бастьен (Франция).

«Виктория»: Козачик, Ржезник, Перница, Губник, Лимберски, Копиц, Горшава (Гейда, 89), Грошовский, Коваржик, Коларж (Чермак,64), Крменчик (Ржезничек, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Фернандес, Влашич, Дзагоев (Жамалетдинов, 74), Ефремов (Ахметов, 45), Бийол, Чалов (Сигурдсон,81).

Голы: 1:0 — Крменчик (29), 2:0 — Крменчик (41), 2:1 — Чалов (49), 2:2 — Влашич (90, с пенальти).

Предупреждения: Ефремов (4), Ахметов (68), Бийол (73), Губник (80), Сигурдсон (82), Бекао (86), Ржезничек (88), Лимберски (90).

10 (4) удары (в створ) 13 (5)

16 фолы 13

5 угловые 6

0 офсайды 3

44 % владения мячом 56

В начале встречи игроки чешской команды завладели преимуществом. Вскоре чехи заработали штрафной. После подачи мяч выиграл Ржезник и скинул его прямо на Крменчика, который пробил точно в ворота. После «Виктория» еще больше прижала ЦСКА. И уже через 12 минут после отличной передачи Лимберски Крменчик сделал дубль. Во втором тайме преимущество перешло к «армейцам». На 49-й минуте Влашич здорово навесил в штрафную, где преуспел Чалов: он забил гол. Далее моменты были и у «Виктории», и у ЦСКА. На 85-й минуте ЦСКА забил, но гол не засчитали из-за фола Марио Фернандеса в атаке. После этого судья не засчитал гол Тимура Жамалетдинова из офсайда. Но все же справедливость восторжествовала. На 95-й минуте после подачи углового главный судья встречи Бенуа Бастьен назначил пенальта в ворота «Виктории». 11-метровый уверенно реализовал Влашич.

Фото: официальный твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»