«Барселона» объяснила, почему Лионель Месси стал лучшим игроком года

«Барселона» опубликовала список причин, по которым нападающий и капитан команды Лионель Месси стал лучшим игроком года. Аргентинец выступает за каталонский клуб с 2003 года.

Были использовали следующие аргументы:

1. Победы в чемпионате и Суперкубке Испании

2. Лучший бомбардир Примеры

3. Золотая бутса за наибольшее число голов в Европе

4. Лучший бомбардир Лиги чемпионов

5. 600-й гол за «Барселону»

6. Наибольшее количество голов со штрафных в топ-лигах Европы

7. 400-й гол в Примере

8. Преодоление отметки в 50 и более голов в шестой раз в карьере

9. Рекорд по количеству побед в Примере

10. Рекорд по количеству побед за «Барселону»

11. Рекорд по количеству выигранных титулов чемпиона Испании за клуб

12. Лидер Примеры по голевым передачам

13. Бронзовая медаль Кубка Америки

14. Более 20 голов в Примере в 11-м сезоне подряд

15. Более 50 голов в Кубке Испании за карьеру

16. Более 50 хет-триков

17. Первый игрок, забивший в шести финалах Кубка Испании

