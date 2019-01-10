Жозе Моуринью может возглавить «Бенфику»

«Бенфика» ведет переговоры с Жозе Моуринью. Португальский специалист в ближайшее время может возглавить команду.
Сообщается, что в ближайшее время президент клуба Луис Фелипе Виейра встретится с Жозе Моуринью. Португальский специалист выдвинет свои условия касательно контракта.
Несколько дней назад Луис Филипе Виейра заявил, что «деньги не проблема», чтобы нанять Моуринью, который, возможно, возглавит команду в следующем сезоне. «Кому не хотелось бы иметь Моуринью? Если он скажет «да» завтра, он сразу же придет», — сказал президент «Бенфики».
Напомним, в декабре прошлого года Жозе Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед». Также ранее португалец отказался возглавить «Бенфику».
Фото: Global Look Press
Источник: A Bola