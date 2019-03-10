Оле-Гуннар Сульшер: «Я неплохо разбираюсь в сериалах и документалках Netflix, слушаю Боба Дилана»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от работы в клубе. Также он рассказал о своих интересах.
О работе в «МЮ»
«Думаю, я втайне всегда хотел делать работу, которой занимаюсь сейчас.
Я, вероятно, больше верил, что могу стать футбольным тренером, а не игроком, потому что мне потребовалось несколько лет, чтобы достичь желаемого уровня, будучи футболистом.
Конечно, для меня большая честь быть тем, кто принимает решения, и я думаю, что готовился к этому всю свою жизнь».
Об увлечениях
«Я неплохо разбираюсь в сериалах и документальных фильмах Netflix, слушаю старого доброго Боба Дилана и The Stone Roses.
Сейчас смотрю Sunderland ‘Til I Die. Возможно, вы видели документальный фильм о сэре Бобби Робсоне и просто приятно отдыхали».
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»