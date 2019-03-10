Оле-Гуннар Сульшер: «Я неплохо разбираюсь в сериалах и документалках Netflix, слушаю Боба Дилана»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от работы в клубе. Также он рассказал о своих интересах.

О работе в «МЮ»

«Думаю, я втайне всегда хотел делать работу, которой занимаюсь сейчас.

Я, вероятно, больше верил, что могу стать футбольным тренером, а не игроком, потому что мне потребовалось несколько лет, чтобы достичь желаемого уровня, будучи футболистом.

Конечно, для меня большая честь быть тем, кто принимает решения, и я думаю, что готовился к этому всю свою жизнь».

Об увлечениях

«Я неплохо разбираюсь в сериалах и документальных фильмах Netflix, слушаю старого доброго Боба Дилана и The Stone Roses.

Сейчас смотрю Sunderland ‘Til I Die. Возможно, вы видели документальный фильм о сэре Бобби Робсоне и просто приятно отдыхали».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»