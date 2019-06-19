Ферлан Менди: «Зинедин Зидан сыграл важную роль в переходе в «Реал»

Новичок «Реала» Ферлан Менди поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб. Французский защитник перешел в мадридский клуб из «Лиона».

«С Зиданом я еще не общался. Надеюсь, в ближайшее время удастся. Он сыграл очень важную роль в моем переходе в «Реал». Для меня честь делить раздевалку с такой легендой, как он. Для меня это особенный момент, потому что я следил за ним с детства.

Конкуренция с Марсело и физическая форма? Мы не видели друг друга без формы. Мне нужно увидеться с ним и пообщаться. Не знаю, что произойдет. Для меня не проблема быть стартовым игроком или запасным, я не знаю, как хочет играть Зидан. Решать ему, в течение сезона увидим, кого он предпочтет.

Я очень рад быть частью «Реала» и я уверен, что Марсело тоже. Он проводит замечательную карьеру в «Мадриде».

Для меня честь быть в лучшем клубе мира. Надеюсь выиграть здесь множество трофеев. Я здесь, чтобы учиться, выкладываться на максимум – это моя цель. Я могу многим помочь «Реалу», – сказал Менди.

24-летний француз ранее выступал за французские клубы «Лион» и «Гавр». Менди привлекается в национальную сборную Францию с ноября 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca