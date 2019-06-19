«ПСЖ» назвал сумму трансфера Неймара

«ПСЖ» определился с суммой, за которую будет готов расстаться со своим форвардом Неймаром. 27-летний бразилец выступает за парижский клуб с лета 2017 года.

Продать Неймара парижане готовы за сумму не менее 300 миллионов евро. Таким ценником чемпион Франции делает уход 27-летнего нападающего практически невозможным в текущее трансферное окно, так как ни один клуб не будет способен заплатить за футболиста такую сумму этим летом. Однако трансфер форварда может состояться, если «ПСЖ» согласиться снизить цену на бразильца за счет включения в сделку игроков потенциального покупателя.

В завершившемся сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 играх. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien