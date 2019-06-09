Харри Кейн: «Поражения в Лиге чемпионов и Лиге наций УЕФА причинили боль»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн отметил обидные поражения в Лиге наций и Лиге чемпионов. Форвард в составе сборной Англии проиграл в полуфинале Голландии со счетом 1:3, а в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2.

«Больно, очень больно. Конечно, эта неделя могла бы быть особенной. Как и любой профессиональный спортсмен, мечтаю побеждать в матчах и завоевывать титулы. Неудачи этого лета — не то, что смогу быстро выбросить из головы. Думаю, это важно не только мне, но и другим футболистам. Нам всем нужно поскорее освежить разум. Сейчас единственное, что можем сделать, — это извлечь уроки из произошедшего», — сказал Кейн.

Английская сборная в матче за третье место встретится с национальной сборной Швейцарии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports