#Matchday Теперь без пауз до конца сезона. Если уж Гвардиола говорит, что их ждут восемь сложнейших матчей, то что что говорить нам? 🤔 Тот случай, когда работаешь весь год, но результат решается в последние два месяца 🤷‍♂