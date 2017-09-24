Президент «Урала» Григорий Иванов: «Арбитр Евгений Турбин отработал качественно»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал судейство в матче против «Тосно». «Шмели» обыграли новичков РФПЛ со счетом 3:1, забив два гола с пенальти, а в концовке встречи произошла стычка, в результате которой был удален полузащитник гостей Резиуан Мирзов.

«Я судейство не обсуждаю, считаю, арбитр качественно отработал. Одно только — вот эти вспышки агрессии в концовке, для чего это нужно было, непонятно. Ну а то, что там были, говорят, спорные моменты, мы посмотрели, все там было по делу. Считаю, что судья отработал хорошо.

Это был один из самых главных матчей для нас сейчас. Конечно, победа поднимет настроение. Идем дальше, двигаемся дальше», — сказал Иванов.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт