Скаут «Эвертона»: «Александр Кокорин мог бы претендовать на место в основе хорошей европейской команды»

Скаут «Эвертона» Павел Кучеров прокомментировал игру Александра Кокорина. По его словам, российский нападающий мог бы заиграть в хорошей европейской команде.

Думаю, уже сейчас можно поздравить «Зенит» с победой в чемпионате России – очевидно, что команда обладает лучшим составом и очень уверенно идет по турниру. Можно говорить долго о селекции клуба, но я выделю главное – очень приятно, что в звездной компании главным действующим лицом является россиянин Александр Кокорин. Это сейчас лидер команды, ее главный бомбардир, такое в топ-клубах премьер-лиги случается нечасто. При определенных обстоятельствах и он мог бы претендовать на место в основе хорошей европейской команды.

Кокорин отыграл 17 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 4 голевые передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс