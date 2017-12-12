«Зенит» отказался принять участие в чемпионате России по FIFA 18

«Зенит» принял решение отказаться от участия в чемпионате России по FIFA 18. Руководство санкт-петербургского клуба объяснило это тем, что в его структуре в настоящий момент отсутствует подразделение, занимающееся развитием киберспортивного направления.

Несмотря на отказ, «Зенит» сообщил о готовности оказывать поддержку оргкомитету соревнований, а исполнительный директор клуба Павел Пивоваров пожелал удачи участникам турнира.

Ранее представителем команды был Руслан «SHD», который в 2017 году прошел отборочные турниры и обеспечил себе участие в гранд-финале.

Фото: Global Look Press

Источник: Федерация компьютерного спорта России