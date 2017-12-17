«Боруссия» продлила контракт с Пьером-Эмериком Обамеянгом до 2021 года, но официально не сообщила об этом

Автор: Никита Воробьев 0

Пьер-Эмерик Обамеянг

Дортмундская «Боруссия» некоторое время назад продлила контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. Однако немецкий клуб пока не сделал официальное заявление.

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк в эфире телеканала Sky сообщил, что соглашение с игроком истекает в конце июня 2021 года. По официальным данным, 28-летний габонский футболист имеет договор до 2020 года.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 13 голов и отдал три результативные передачи в 15-и матчах. Ранее сообщалось, что форвард может покинуть Германию уже зимой.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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