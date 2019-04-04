Василий Уткин: «На канале «Матч ТВ» я работал попугаем»

Журналист Василий Уткин поведал о своем уходе с канала «Матч ТВ». Он работал там с 2015 по 2016 год.

– Совершенно очевидно, что с теми людьми, которые тогда руководили каналом «Матч» и сейчас им руководят, я работать бы не смог. Это был вопрос времени. И это [увольнение] произошло бы в той или иной форме, но рано или поздно произошло бы.

Те полгода, что я работал на канале «Матч», я работал попугаем. Я вел программу эту – «Все на «Матч» – которую я могу вести с закрытыми глазами. Это совершенно не по мне работа. У меня не было совершенно ничего, ну кроме комментирования матчей, что могло бы действительно хоть как-то… что бы я сам работой называл.

– Вы помните день, когда в первый раз проснулись с пониманием, что вам не нужно идти на работу?

– Ох, это было не утро. Это был уже глубокий день, потому что мы хорошенько отметили мой уход, – рассказал Уткин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: канал «А поговорить?» в YouTube