Александр Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

Украинский хавбек продолжит выступления в чемпионате Англии. «Манчестер Сити» подписал с игроком долгосрочное соглашение.

Сообщается, что новый контракт с футболистом будет рассчитан на пять лет. «Сити» предложит игроку новый контракт с улучшенными финансовыми условиями. 21-летний украинец будет получать более 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Отметим, что в минувшем сезоне Александр выступал на позиции левого защитника. Тренеры «горожан» очень довольны игрой украинского футболиста. Хосеп Гвардиола лично настоял на продлении контракта с молодым игроком.

В прошедшем розыгрыше английской Премьер-лиги Зинченко провел 14 матчей. На его счету 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun