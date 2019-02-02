Джошуа Киммих: «Бавария» хочет выиграть Бундеслигу»

Защитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих поделился ожиданиями от второй половины сезона. Мюнхенский клуб занимает второе место в чемпионате Германии.

«В этом сезоне хотелось бы снова стать чемпионом Германии. Но сейчас у дортмундской «Боруссии» все хорошо складывается. Сейчас «Баварии» просто стоит посмотреть на себя со стороны. Нам предстоит решить еще много важных задач. Сейчас не такая ситуация, как в последние годы, каждая игра имеет значение. Мы не можем себе позволить проиграть во многих матчах — желательно не уступить ни в одном. Хочу, чтобы мы прошли дальше в Кубке страны, обыграли «Герту», а также с нетерпением жду встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. И конечно же хочется избежать травм и добиться максимальной производительности на поле», — сказал 23-летний игрок.

В 19 турах чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнования на данный момент является дортмундская «Боруссия», в активе которой 48 очков. Мюнхенская команда стала чемпионом Германии по итогам сезона-2017/18.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»