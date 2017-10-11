Луиш Фигу советником УЕФА

Легендарный португальский полузащитник Луиш Фигу вошел в состав руководителей УЕФА. Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» стал советником президента Александра Чеферина.

В обязанности Фигу будет входить научно-методическая деятельность, обсуждение футбольных правил и работа над привлекательностью футбол в целом. Кроме того, он станет ключевой фигурой программы послов УЕФА.

«Мне посчастливилось обзавестись ценным опытом, и я уверен, что могу с пользой передать свои знания. Футбол постоянно меняется. Я счастлив, что буду вовлечен в процесс принятия решений, и хотел бы поблагодарить Александра Чеферина за эту возможность», — прокомментировал свое назначение Фигу.

«Я столькому научился в футболе, что теперь хочу сам делиться с другими. Когда в 1990 году я начал профессионально играть в футбол, то и представить не мог, что однажды мне выпадет возможность работать в УЕФА бок о бок с президентом этой организации и ярчайшими футбольными умами со всего мира», — добавил португалец.

После окончания карьеры Фигу основал компанию по футбольному маркетингу, которая специализируется на юношеском футболе в США.

Фото: Официальный сайт УЕФА

Источник: Официальный сайт УЕФА