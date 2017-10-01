Алан Дзагоев получил травму ахилла

Автор: Никита Воробьев 0

Дзагоев

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму ахилла и выбыл из строя на ближайший месяц. Об этом сообщает журналист Михаил Моссаковский перед началом матча армейского клуба против «Уфы».

«Дзагоев выбыл примерно на месяц. Поврежден ахилл. В сборную не едет, само собой», — написал Моссаковский на своей странице в Твиттере.

В октябре национальная команда России проведет две товарищеские игры: против Южной Корее и Ирана. Встречи состоятся 7-го и 10-го октября.

В нынешнем сезоне Дзагокв принял участие во всех 11 матчах ЦСКА, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер журналиста Михаила Моссаковского

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