Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму ахилла и выбыл из строя на ближайший месяц. Об этом сообщает журналист Михаил Моссаковский перед началом матча армейского клуба против «Уфы».

«Дзагоев выбыл примерно на месяц. Поврежден ахилл. В сборную не едет, само собой», — написал Моссаковский на своей странице в Твиттере.

В октябре национальная команда России проведет две товарищеские игры: против Южной Корее и Ирана. Встречи состоятся 7-го и 10-го октября.

В нынешнем сезоне Дзагокв принял участие во всех 11 матчах ЦСКА, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер журналиста Михаила Моссаковского