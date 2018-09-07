Уэсли Снейдер: «Невероятно счастлив, что провел фантастическое время в сборной Голландии»

Полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился впечатлениями от завершения международной карьеры. 34-летний игрок провел последний матч в составе национальной сборной.

Соперником в товарищеской встрече стала сборная Перу, которую Нидерланды обыграли со счетом 2:1.

«Это был особый вечер, я наслаждался каждой секундой, проведенной на поле. Рад, что удалось победить. Ничья тоже была бы приемлемым результатом, но победа сделала вечер идеальным.

Внутри я чувствую, что все закончилось. В последний раз я вышел в этой оранжевой футболке. Меня переполняют эмоции, я невероятно счастлив, что провел фантастическое время в этой команде. Буду скучать», — сказал Снейдер.

Снейдер, ныне выступающий за «Аль-Гарафу» из Катара, дебютировал в сборной Нидерландов в 2003 году. Хавбек провел в составе команды 133 матча и забил 31 гол. Снейдер завоевал с Нидерландами серебро ЧМ-2010 и бронзу Евро-2004 и ЧМ-2014.

Фото: Global Look Press

Источник: NOS