Жонатас может перейти в «Ганновер»

Нападающим «Рубина» Жонатасом интересуются в Бундеслиге. Футболиста может приобрести «Ганновер».

После неудачи с подписанием Давида Аккама из «Чикаго» немецкий клуб решил переключиться на Жонатаса. Однако и переговоры по бразильцу могут закончиться безуспешно из-за высоких требований «Рубина».

В сезоне 2017/2018 Жонатас сыграл за казанцев в четырех матчах и забил два гола. Рыночная стоимость 28-летнего игрока оценивается в 7 млн евро, а срок действия контракта истекает в 2019 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Lattenkreuz