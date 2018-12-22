«Спартак» планирует расстаться с шестью игроками в зимнее трансферное окно

Красно-белые во время зимнего трансферного окна планируют отпустить шестерых игроков. Речь идет о Романе Еременко, Александре Самедове, Сальваторе Боккетти, Ивелине Попове, Джано Ананидзе и Артеме Тимофееве.

Решение о расставании с Еременко было принято на недавнем совете директоров клуба. По нашим сведениям, это связано с медицинским состоянием финна, который в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провел лишь четыре матча и не отметился результативными действиями. Контракт с 31-летним футболистом истекает в декабре 2018 года.

Агент Боккетти сегодня подчеркнул, что Сальваторе не получал уведомления, что «Спартак» не рассчитывает на итальянца. Однако, как стало известно «Чемпионату», московский клуб стремится заработать деньги на продаже Боккетти, Самедова, Попова и Ананидзе. Вероятность их ухода зимой высока.

«Спартак» продолжает рассчитывать на Тимофеева, однако 24-летний футболист нуждается в регулярной игровой практике. В связи с этим красно-белые намерены отдать его в аренду.

После 17 туров «Спартак» находится на четвертом месте чемпионата России, имея в активе 28 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»