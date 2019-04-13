Премьер-лига. 23-й тур. ЦСКА уступил дома «Оренбургу»

В матче 23-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА принимал «Оренбург». Встреча закончилась победой гостей.

Премьер-лига. 23-й тур

ЦСКА — ОРЕНБУРГ — 2:3 (2:2)

Москва. 13 апреля.

Стадион: «ВЭБ Арена».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Родриго Бекао, Дивеев, Щенников (Ефремов, 72), Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов, Эрнандес (Нисимура, 64).

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Сиваков, Бегич, Ойеволе (Андреев, 82), Малых, Сутормин (Чиркин, 90), Бреев (Маляров, 75), Мишкич, Попович, Деспотович.

Голы: 1:0 — Обляков (14), 1:1 — Ойеволе (18), 1:2 — Сутормин (24), 2:2 — Эрнандес (32), 2:3 — Деспотович (54).

Предупреждения: Попович (15), Фернандес (19), Мишкич (31), Малых (69), Нисимура (74), Деспотович (79), Сигурдссон (81), Фролов (90)

Удаление: Фернандес (25).

12 (5) удары (в створ) 12 (8)

12 фолы 20

7 угловые 2

1 офсайды 1

52 % владения мячом 48

Матч начался с удара робота Алеши. Уже на 14-й минуте армейцы открыли счет. Обляков дальним ударом с центра поля перекинул вратаря. Отметим, что этот мяч стал для полузащитника первым за ЦСКА в официальных матчах. Спустя несколько минут гости отыгрались. После розыгрыша штрафного Ойеволе принял мяч на линии вратарской и забил гол. Затем бомбардир «Оренбурга» Сутормин ударом из штрафной вывел гостей вперед. После этого футболисты ЦСКА остались в меньшинстве: вторую желтую получил Фернандес. Еще до перерыва «красно-синие» сравняли счет. Обляков попал в перекладину со штрафного, первым на мяче оказался Эрнандес, который головой переправил мяч в ворота. Во втором тайме Деспотович снова вывел «Оренбург» вперед. С левого фланга он сильно пробил в дальнюю девятку. Несмотря на все попытки сравнять счет, ЦСКА не удалось отыграться.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»