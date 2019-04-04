Кейлор Навас: «Если Зидан скажет мне уйти, я так и сделаю»

Автор: Роман Шлуинский 0

 

Голкипер «Реала» Кейлор Навас рассказал о своем будущем в команде. По словам костариканца, он покинет клуб, если ему скажет об этом главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

«Если тренер скажет мне уйти, я так и сделаю. Но у меня действующий контракт, мое настоящее связано с «Реалом».

Я всегда буду прилагать все усилия и стараться убедить тренера, что заслуживаю играть.

У меня контракт, я хочу быть здесь, но давайте посмотрим, как все сложится. Нужно сконцентрироваться на успешном завершении сезона.

Из уважения к эмблеме этого клуба мы должны выиграть все оставшиеся матчи», – сказал Навас.

В нынешнем сезоне Кейлор Навес принял участие в 5 матчах чемпионата Испании. В двух встречах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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