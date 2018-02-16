Роберто Манчини: «Как я могу возглавить сборную Италии, если у меня контракт с «Зенитом»?»

Автор: Никита Воробьев 0

Роберто Манчини

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Италии. Федерация футбола страны рассматривает его на эту должность.

«Как я могу возглавить сборную Италии? У меня контракт с «Зенитом». Сейчас вся команда сконцентрирована на том, как пройти «Селтик» после вчерашнего результата», – сказал Манчини.

«Зенит» потерпел поражение от «Селтика» в гостях со счетом 0:1. 16 февраля команда прибыла в Италию для подготовки к ответному матчу.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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