Роберто Манчини: «Как я могу возглавить сборную Италии, если у меня контракт с «Зенитом»?»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Италии. Федерация футбола страны рассматривает его на эту должность.

«Как я могу возглавить сборную Италии? У меня контракт с «Зенитом». Сейчас вся команда сконцентрирована на том, как пройти «Селтик» после вчерашнего результата», – сказал Манчини.

«Зенит» потерпел поражение от «Селтика» в гостях со счетом 0:1. 16 февраля команда прибыла в Италию для подготовки к ответному матчу.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia