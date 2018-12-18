Маурисио Почеттино хочет работать в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» ведет поиски нового главного тренера на долгосрочную перспективу после отставки Жозе Моуринью. Манкунианцы хотят пригласить Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма», а также его тренерский штаб.
Аргентинец заинтересовался этим вариантом и хочет, чтобы его кандидатуру рассмотрели, считая, что это слишком хорошее предложение, чтобы отказываться.
Почеттино недоволен стилем работы владельца «Тоттенхэма» Дэниэла Леви, в частности, трансферной деятельностью клуба, жесткими рамками зарплатного фонда, задержкой открытия стадиона.
46-летний тренер сомневается, что ему удастся реализовать свои амбиции в Лондоне, хоть он и понимает, что «МЮ», вероятно, не совсем ему подходит по манере работы.
Стоит отметить, что летом интерес к аргентинцу проявлял «Реал».
Фото: Global Look Press
Источник: The Times