Маурисио Почеттино хочет работать в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» ведет поиски нового главного тренера на долгосрочную перспективу после отставки Жозе Моуринью. Манкунианцы хотят пригласить Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма», а также его тренерский штаб.

Аргентинец заинтересовался этим вариантом и хочет, чтобы его кандидатуру рассмотрели, считая, что это слишком хорошее предложение, чтобы отказываться.

Почеттино недоволен стилем работы владельца «Тоттенхэма» Дэниэла Леви, в частности, трансферной деятельностью клуба, жесткими рамками зарплатного фонда, задержкой открытия стадиона.

46-летний тренер сомневается, что ему удастся реализовать свои амбиции в Лондоне, хоть он и понимает, что «МЮ», вероятно, не совсем ему подходит по манере работы.

Стоит отметить, что летом интерес к аргентинцу проявлял «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: The Times