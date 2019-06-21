Аурелио де Лаурентис: «Могу только пожелать Маурицио Сарри ничего не выиграть с «Ювентусом»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о Маурицио Сарри, назначенного на пост главного тренера «Ювентуса». В прошлом сезоне итальянский специалист тренировал лондонский «Челси».

«Маурицио – хороший тренер. Я знаю его давно. Не удивлен, в футболе больше нет места клубным пристрастиям. Он ничего не выиграл с «Наполи» и, возможно, ничего не выиграет с «Ювентусом». Теперь он соперник, я могу пожелать ему только этого.

Я за свободу, поэтому уважаю его выбор. Каждый делает то, что хочет, но берет на себя ответственность за это. Я никогда не верил в абсолютную любовь Сарри к «Наполи», и время доказало, что я был прав», – сказал Де Лаурентис.

Сарри тренировал команду из Неаполя с 2015 по 2018 годы.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della Sera