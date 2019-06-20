Хамес Родригес: «Наполи» — клуб с историей, я подумаю о своем будущем»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес поделился мнением о «Наполи». Итальянский клуб готов купить игрока за 50 миллионов евро.

«Наполи» — клуб с историей. Раньше там играл Диего Марадона. Придет время, и я подумаю о своем будущем. Прямо сейчас я сконцентрирован на сборной Колумбии и Кубке Америки», — заявил Родригес.

Последние два сезона Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы Германии заплатили за аренду колумбийца 13 миллионов евро «Реалу», но отказались от возможности выкупа игрока за 40 миллионов.

В прошедшем сезоне Родригес принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги. Полузащитник забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Сейчас Хамес выступает за Колумбию на Копе Америке, который проходит в Бразилии. Родригес отдал две голевые передачи на турнире, а Колумбия досрочно вышла в плей-офф после двух матчей группового этапа.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb