Илья Геркус: «Решение по установке системы видеоповторов было принято единогласно»

На заседании совета директоров «Локомотива» было принято решение по установке системы VAR на домашней арене клуба. Об этом сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркус.

«Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на «РаЖД Арене». Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно», — сказал Геркус.

В прошедшую среду правление РФПЛ выступило за введение видеоповторов в чемпионате России. Стоимость установки системы помощи арбитрам составляет 200 тыс. евро, а ее годичной аренды – 100 тыс. евро.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС