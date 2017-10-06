Илья Геркус: «Решение по установке системы видеоповторов было принято единогласно»

Автор: Никита Воробьев 0

Илья Геркус

На заседании совета директоров «Локомотива» было принято решение по установке системы VAR на домашней арене клуба. Об этом сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркус.

«Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на «РаЖД Арене». Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно», — сказал Геркус.

В прошедшую среду правление РФПЛ выступило за введение видеоповторов в чемпионате России. Стоимость установки системы помощи арбитрам составляет 200 тыс. евро, а ее годичной аренды – 100 тыс. евро.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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