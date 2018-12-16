Хоакин Санчес провел 500 матчей в чемпионате Испании

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Бетис» на выезде победил «Эспаньол» Встреча завершилась со счетом 3:1.

Этот матч стал 500-м в Примере для полузащитника севильского клуба Хоакина Санчеса, который провел на поле 89 минут. В 500 матчах он отметился 64 забитыми мячами, а также отдал 52 результативные передачи. Футболист стал девятым игроком, которому удалось достичь этой отметки.

За свою карьеру 37-летний испанец также выступал за «Валенсию» и «Малагу». Кроме того, он играл за «Фиорентину». В составе «Бетиса» и «Валенсии» Хоакин становился обладателем Кубка Испании. Контракт хавбека с «Бетисом» действует до лета 2020 года. Также на его счету 51 матч и четыре гола за сборную Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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