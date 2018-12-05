Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом»

В первом матче Кубка России московский «Спартак» принял «Урал». Игра закончилось ничьей со счетом 1:1.

Кубок России. 1/4 финала

СПАРТАК — УРАЛ — 1:1 (0:0)

Москва. 5 декабря.

Стадион: «Открытие Арена». 13 725 зрителей

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Комбаров (Ташаев, 81), Мельгарехо (Роша, 71), Тимофеев (Попов, 65), Глушаков, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Брызгалов, Меркулов, Егорычев (Жигулев, 68), Бавин, Димитров, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Панюков, 85).

Голы: 1:0 — Ханни (48), 1:1 — Ильин (67).

Предупреждения: Бавин (13), Кутепов (21), Комбаров (40), Егорычев (53), Глушаков (55), Эль-Кабир (90).

13 (6) удары (в створ) 11 (4)

18 фолы 14

4 угловые 6

2 офсайды 3

58 % владения мячом 42

Счет удалось открыть только в начале второго тайма. В центре штрафной Зе Луиша окружило сразу двое игроков, но футболисту «Спартака» удалось отдать пас Софьяну Ханни, который в итоге пробил низом в дальний угол, забив первый гол матча. Но уже в середине второй половины игры Меркулов идеально обвел двух игроков москвичей и навесил в штрафную, где Ильин принял мяч и сравнял счет. Таким образом, первый матч 1/4 финала завершился ничьей. Ответная игра состоится 24 февраля 2019 года.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»