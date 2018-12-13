Лига Европы. 13 декабря. Результаты дня

Завершился шестой тур Лиги Европы. От России выступали «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».
Группа А
«Лудогорец» — «Цюрих» — 1:1 (1:1)
(Шверчок, 45; Одей, 21)
АЕК Ларнака — «Байер» — 1:5 ( 1:2)
(Катала, 26; Кор, 28, 67, Аларио, 41, с пенальти, 86, Паулиньо, 78)
Группа B
«РБ Лейпциг» — «Русенборг» — 1:1 (0:0)
(Кунья, 47; Региниуссен, 86)
«Селтик» — «Ред Булл Зальцбург» — 1:2 (0:0)
(Нтчам, 90; Дабур, 67, Гульбрандсен, 77)
Группа С
«Славия» — «Зенит» — 2:0
( Змргал, 32, Стох, 41)
«Копенгаген» — «Бордо» — 0:1 (0:0)
(Бриан, 77)
Группа D
«Андерлехт» — «Динамо» Загреб» — 0:0.
«Спартак» Трнава — «Фенербахче» — 1:0 (1:0)
(Йлмаз, 41)
Группа E
«Арсенал» — «Карабах» — 1:0 (1:0)
(Ляказетт, 16)
«Спортинг» — «Ворксла» — 3:0 (3:0)
(Монтеро, 17, Луиш, 35, Даллку, 44, гол в свои ворота)
Группа F
«Олимпиакос» — «Милан» — 3:1 (0:0)
(Сиссе, 60, Сапата, 69, гол в свои ворота, Константинос, 81, с пенальти; Сапата, 71)
«Бетис» — «Дюделанж» — 0:0.
Группа G
«Вильяярреал» — «Спартак» — 2:0 (1:0)
(Чуквуэзэ, 11, Токо-Экамби, 48)
«Рапид» — «Рейнджерс» — 1:0 (0:0).
(Любичиич)
Группа H
«Лацио» — «Айнтрахт» — 1:2 (1:0)
(Корреа, 56; Гачинович, 65, Аллер, 71) ).
«Панэтоликсос» «Апполон» — 2:1 (2:0)
(Барбоза, 3, Морар, 25; Томас, .48)
Группа I
«Бешикташ» — «Мальме» — 0:1 (0:0)
(Антонссон, 51)
«Генк» — «Сарпсборг 08» — 4:0 (2:0)
(Гано, 2, Пэйнтсил, 5, Берге, 64, Айду, 67)
Группа J
«Севилья» — «Краснодар» 3:0 (2:0)
(Бен-Йеддер, 5, 10, Банега, 49, с пенальти)
«Стандарт» — «Акхисар» — 0:0.
Группа K
«Ренн» — «Астана» — 2:0 (0:0)
(Сарр, 68, 73)
«Динамо» К — «Яблонец» — 0:1 (0:1)
(Долежал, 10)
Группа K
ПАОК — БАТЭ — 1:3 (0:3)
(Прийович, 59: Скавыш, 18, Сигневич, 42, с пенальти. 45)
«Види» — «Челси» — 2:2 (1:1)
(Ампаду, 32, автогол, Него, 56; Виллиан, 30, Жиру, 75)
Фото: Gkobal Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»