Лига Европы. 13 декабря. Результаты дня

Завершился шестой тур Лиги Европы. От России выступали «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

Группа А

«Лудогорец» — «Цюрих» — 1:1 (1:1)

(Шверчок, 45; Одей, 21)

АЕК Ларнака — «Байер» — 1:5 ( 1:2)

(Катала, 26; Кор, 28, 67, Аларио, 41, с пенальти, 86, Паулиньо, 78)



Группа B

«РБ Лейпциг» — «Русенборг» — 1:1 (0:0)

(Кунья, 47; Региниуссен, 86)

«Селтик» — «Ред Булл Зальцбург» — 1:2 (0:0)

(Нтчам, 90; Дабур, 67, Гульбрандсен, 77)

Группа С

«Славия» — «Зенит» — 2:0

( Змргал, 32, Стох, 41)

«Копенгаген» — «Бордо» — 0:1 (0:0)

(Бриан, 77)



Группа D

«Андерлехт» — «Динамо» Загреб» — 0:0.

«Спартак» Трнава — «Фенербахче» — 1:0 (1:0)

(Йлмаз, 41)

Группа E

«Арсенал» — «Карабах» — 1:0 (1:0)

(Ляказетт, 16)

«Спортинг» — «Ворксла» — 3:0 (3:0)

(Монтеро, 17, Луиш, 35, Даллку, 44, гол в свои ворота)

Группа F

«Олимпиакос» — «Милан» — 3:1 (0:0)

(Сиссе, 60, Сапата, 69, гол в свои ворота, Константинос, 81, с пенальти; Сапата, 71)

«Бетис» — «Дюделанж» — 0:0.

Группа G

«Вильяярреал» — «Спартак» — 2:0 (1:0)

(Чуквуэзэ, 11, Токо-Экамби, 48)

«Рапид» — «Рейнджерс» — 1:0 (0:0).

(Любичиич)

Группа H

«Лацио» — «Айнтрахт» — 1:2 (1:0)

(Корреа, 56; Гачинович, 65, Аллер, 71) ).

«Панэтоликсос» «Апполон» — 2:1 (2:0)

(Барбоза, 3, Морар, 25; Томас, .48)

Группа I

«Бешикташ» — «Мальме» — 0:1 (0:0)

(Антонссон, 51)

«Генк» — «Сарпсборг 08» — 4:0 (2:0)

(Гано, 2, Пэйнтсил, 5, Берге, 64, Айду, 67)

Группа J

«Севилья» — «Краснодар» 3:0 (2:0)

(Бен-Йеддер, 5, 10, Банега, 49, с пенальти)

«Стандарт» — «Акхисар» — 0:0.

Группа K

«Ренн» — «Астана» — 2:0 (0:0)

(Сарр, 68, 73)

«Динамо» К — «Яблонец» — 0:1 (0:1)

(Долежал, 10)

Группа K

ПАОК — БАТЭ — 1:3 (0:3)

(Прийович, 59: Скавыш, 18, Сигневич, 42, с пенальти. 45)

«Види» — «Челси» — 2:2 (1:1)

(Ампаду, 32, автогол, Него, 56; Виллиан, 30, Жиру, 75)

Фото: Gkobal Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»